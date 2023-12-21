Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den olay karar: Resmen açıkladı Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, 35 yaşında emekli olduğunu duyurdu

ensonhaber.com

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve son olarak Paderborn ile karşılıklı olarak yollarını ayıran Max Kruse, futbolu bıraktığını açıkladı.

Alman futbolcu, sosyal medyadan "Teşekkürler profesyonel futbol." sözlerini kullandı.

5 maçta 1 asist

Max Kruse'nin, Bundesliga 2 ekibindeki macerası çok uzun sürmedi. Mavi-Beyazlılar, Max Kruse'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıklamıştı.

35 yaşındaki oyuncu, Paderborn'da çıktığı 5 maçta takımına 1 asistlik katkı sağladı.

Max Kruse'nin Fenerbahçe kariyeri

2019/2020 sezonu öncesi Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Max Kruse, Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Süper Lig'de sahaya çıktığı 20 maçta yedi gol ve yedi asistlik performans sergileyen Kruse, daha sonra sözleşmesini tek taraflı feshederek sarı-lacivertlilerden ayrılmıştı.

Fenerbahçe tazminat ödemişti

FIFA, Max Kruse’yi Fenerbahçe’ye açtığı 7.5 milyon euroluk tazminat davasında haklı bulmuştu. Sarı-lacivertliler de Alman oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshetmesine karşı 18 milyon euroluk dava açmış, yönetim cephesinden gelen açıklamalarda kazananın kendileri olacağı vurgulanmıştı.

Ancak dava Kruse lehine sonuçlanınca taraflar tazminat konusunda el sıkışmıştı. Buna göre Kruse, 7.5 milyon euro yerine bu rakamın yarısına, yaklaşık 3.75 milyon euroya ‘Evet’ diyerek konuyu kapatmıştı.