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Eski Fenerbahçeli Samatta otelde rehin alındı

Eski Fenerbahçeli Samatta otelde rehin alındı

Madagaskar ordusu, Tanzanya Milli Takımı'nın oyuncularının olduğu otele baskın düzenlendi. Otelde rehin alınan futbolcular arasında Fenerbahçe'nin sezon başı kiralık yolladığı Samatta da vardı.