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    Eski Fenerbahçeli Samatta otelde rehin alındı

    Madagaskar ordusu, Tanzanya Milli Takımı'nın oyuncularının olduğu otele baskın düzenlendi. Otelde rehin alınan futbolcular arasında Fenerbahçe'nin sezon başı kiralık yolladığı Samatta da vardı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 11:25
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    Eski Fenerbahçeli Samatta otelde rehin alındı

    Madagaskar ile Tanzanya arasında oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçı sonrası silahlı Madagaskar ordusunun askerleri, Tanzanya Milli Takımı'nın oyuncularının bulunduğu otele baskın yaptı.

    Eski Fenerbahçeli Samatta otelde rehin alındı #1

    KORONAVİRÜS İHLALİ

    Madagaskar askerlerinin baskın yapma sebebinin, Tanzanya takımında koronavirüse yakalanan oyuncuların olması olarak açıkladı.

    Virüse yakalanan oyuncuların Aishi Manula, Mbwana Samatta ve Bakari Mwamnyet olduğu iddia edildi.

    Eski Fenerbahçeli Samatta, Madagaskar'da rehin alındı - İZLE

    TANZANYA FUTBOL FEDERASYONU AÇIKLADI

    Tanzanya Futbol Federasyonu, askerlerin otele silahla girdiğini ve oyuncuların kapısının önünde beklediğini açıkladı. Oyuncuların koronavirüs testini tamamladıktan sonra ülkeden gidebilecekleri belirtildi.

    Eski Fenerbahçeli Samatta otelde rehin alındı #2

    Eski Fenerbahçeli Samatta otelde rehin alındı #3

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