Eski futbolcu Andrea Capone otel odasında ölü bulundu Eski futbolcu Andrea Capone, kaldığı otel odasında ölü bulundu. İddiaya göre Capone otel odasında kazara düşme sonucu kafasına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Eski Serie A yıldızı Andrea Capone, 43 yaşında hayatını kaybetti. Cagliari'nin unutulmaz isimleri arasında yer alan Capone, 5 yıldızlı Palazzo Tirso Oteli'nde cansız halde bulundu.

İddiaya göre Capone, otel odasında kazara düşme sonucu kafasına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz cumartesi günü bir vaftiz törenine katılan eski yıldız futbolcunun, arabasının anahtarlarını bulamadığı için beş yıldızlı Palazzo Tirso otelinde bir oda tuttuğu ifade edildi.

ESRARENGİZ ÖLÜM

Capone'un geceyi iki katlı süitte yalnız geçirdiği öğrenildi. Polis şu anda Capone'un neler yaşadığını bulmak için otelin kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Tüm işaretler bir kazaya işaret etse de polis, olası herhangi bir cinayet senaryosunu ıskalamak istemiyor.

Cagliari Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonelliği, özverisi ve tutkusuyla her zaman tanınan bir çocuk" denildi.

Capone , İtalyan ekibi Cagliari'de efsane Gianfranco Zola'nın ikonik 10 numaralı formasını giydi. Eski orta saha oyuncusu Cagliari Calcio'nun altyapı takımından geliyor. Capone burada büyük bir yetenek olarak başladı ve 2000'den 2007'ye kadar Serie A kulübünde forma giydi.

Toplamda Sardinyalılar adına 123 rekabetçi maç oynadı ve on iki gol (yedi asist) attı. Memleketinin kulübünde aynı zamanda “Squadra Azzurra” (iki uluslararası maç) için U20 milli oyuncusu haline geldi. 2007'den itibaren İtalya'daki birkaç küçük kulübe taşındı ve 2010 yılında profesyonel kariyerine son verdi.