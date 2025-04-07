Eski futbolcu Jeremy Mathieu, mağaza çalışanı oldu

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Kariyerinde Barcelona, Valencia ve Sporting gibi Avrupa'nın önemli takımları bulunan Fransız eski milli futbolcu Jeremy Mathieu, Marsilya'da bir mağazada çalışmaya başladı.

BONSERVİSİNE 25 MİLYON EURO HARCANDI

L'Equipe'te yer alan habere göre; bonservisine toplamda 25 milyon euro harcanan Jeremy Mathieu'nun mağazadaki departmanları ve ekipleri organize eden bir görevinin olduğu belirtildi.

Sosyal medyada gündem olan bu durumun ardından eski futbolcunun antrenörlük için de çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

BİRÇOK BAŞARI KAZANDI

Fransa Milli Takımı formasını toplamda 5 kez giyen 41 yaşındaki eski futbolcu, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve LaLiga şampiyonlukları yaşadı.

Kariyeri boyunca toplamda 617 resmi maçta mücadele eden sol bek, 41 gol ve 39 asist yaptı.