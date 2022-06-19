Eski futbolcu Michael Ballack, ölen oğlunun yakın arkadaşıyla birlikte

Eski Alman futbolcu Michael Ballack'ın 18 yaşındayken ATV kazasında ölen oğlunun, 21 yaşındaki model arkadaşı Sophia Schneiderhan ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Ballack'ın geçtiğimiz yaz hayatını kaybeden oğlu Emilio, ailenin Portekiz'deki tatil evinde yapılan bir partinin ardından bisikletiyle çıktığı yolculukta bir ATV'nin altında kalmıştı.

İtfaiyeciler tarafından enkazdan kurtarılan Emilio, sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Birlikte görüntülendiler

Efsane futbolcu Michael Ballack 5 Ağustos 2021'de Portekiz'de yaşanan bir ATV kazasında hayatını kaybeden oğlu Emilio'nun 21 yaşındaki model arkadaşı Sophia Schneiderhan ile birlikte görüntülendi.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre Emilio'nun ölümünün ardından yakınlaşan çift, halk arasında öpüşürken görüntülendi ve mutlu bir birliktelik yaşıyor.

“24 yaş sorun değil”

İkilinin arkadaşları Bild'e yaptıkları açıklamada çiftin aralarındaki 24 yaşı sorun etmediğini vurgularken, her iki isim de birlikteliklerine dair bir açıklama yapmaktan en azından bu aşamada kaçındı.