Eski Galatasaraylı Harry Kewell, Yokohama F. Marinos'un teknik direktörü oldu 2008-2011 yılları arasında Galatasaray forması giyen Harry Kewell, Japon ekibi Yokohama F. Marinos'un başına geçti.

AA

Bir dönem Galatasaray forması da giyen 45 yaşındaki Avustralyalı teknik adam Harry Kewell, Japonya'nın Yokohama F. Marinos Futbol Takımı'nın teknik direktörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, eski Celtic yardımcı antrenörü Kewell'ın gelecek sezon için teknik direktör olarak kulübe katılacağını duyurdu.

3 yıl Galatasaray'da oynamıştı

Avustralya formasıyla iki kez Dünya Kupası'na katılan ve 2014 yılı sonunda futbolu bırakan Kewell, antrenörlük kariyerine 2015 yılında başladı ve son olarak bu yıl sonuna kadar İskoç temsilcisi Celtic'te yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Kewell, 2008-2011 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)