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Eski Galatasaraylı Juan Mata MLS'te kulüp sahibi oldu

Eski Galatasaraylı Juan Mata MLS'te kulüp sahibi oldu Daha önce Galatasaray forması da giyen İspanyol futbolcu Juan Mata, MLS ekibi San Diego'nun ortağı oldu.