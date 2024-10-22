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Haber Merkezi

İspanya'da canlı yayın esnasında futbolseverleri hayrete düşüren bir olay meydana geldi.

Bir dönem LaLiga'da da maç yöneten eski hakem Pajares Paz, katıldığı bir programda zor anlar yaşadı.

PAPAĞAN, REAL MADRID MARŞI SÖYLEDİ

Paz, konuk olduğu El Chiringuito programında son dönemlerdeki hakem performansları hakkında konuşuyordu.

Tam o sırada eski hakemin papağanı, Real Madrid marşı söylemeye başladı.

KONUKLAR TEPKİLERİNİ GİZLEYEMEDİ

Başta ne olduğunu anlayamayan programın sunucusu Pedrerol, Paz'a "Kendi kendine mi konuşuyorsun?" diye sordu.

Pajares Paz olayı açıklarken canlı yayındaki diğer konuklar, yaşanan bu ana kayıtsız kalmadı.