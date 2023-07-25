Eski İngiliz futbolcu Trevor Francis yaşamını yitirdi İngiltere futbolunun önemli figürlerinden olan Trevor Francis, geçirdiği kalp krizi sonrasında 69 yaşında hayatını kaybetti.

AA

Eski İngiliz milli futbolcu Trevor Francis, geçirdiği kalp krizinin ardından hayata gözlerini yumdu.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, İspanya'da kalp krizi geçiren Francis'in, 69 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Futbol tarihine geçmişti

İngiltere Milli Takımı'nda 52 maçta 12 gole imza atan Francis, 1979'da Birmingham City'den Nottingham Forest'a 1 milyon sterlin karşılığında transfer olarak İngiltere futbol tarihinde bonservisine bu bedelin verildiği ilk oyuncu olmuştu.

Birçok takımda forma giydi

Forest'ta forma giydiği dönemde iki kez Şampiyon Kulüpler Kupası sevinci yaşayan İngiliz forvet; Manchester City, Sampdoria, Atalanta, Rangers, Queens Park Rangers ve Sheffield Wednesday takımlarında da görev aldı.

Futbol kariyerinin son yıllarında teknik direktörlük görevini de üstlenen Trevor Francis, son olarak 2001-2003 yılları arasında Crystal Palace'ı çalıştırmıştı.