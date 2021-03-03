Eski Juventuslu Luigi Sartor, hapis cezası aldı

Bir arazide uyuşturucu madde yetiştirdiği için İtalyan polisi tarafından yakalanan Juventus, Inter ve Roma'nın eski futbolcusu Luigi Sartor, hapis cezasına çarptırıldı.

Luigi Sartor, skandallarla geçen futbol kariyerinin ardından yine bir olayla gündeme geldi.

Mahkeme heyeti, Parma yakınlarındaki bir arazide uyuşturucu madde yetiştirdiği için yakalanan eski futbolcuyla ilgili son kararını açıkladı.

Mahkeme, futbolcuyu 1 yıl 2 ay süreyle hapis cezasına çarptırılmasını onadı.

5 AYDIR EV HAPSİNDEYDİ

İtalyan Calcio Mercato’nun haberine göre, Sartor, İtalyan polisi tarafından suç üstü yakalandığı günden beri ev hapsindeydi. İtalyan mahkemesi, 5 aydır ev hapsinde olan emekli futbolcunun 9 aylık cezasını henüz kesinleştirmedi. Uyuşturucuya karşı mücadele platformlarında yer almak isteyen Sartor’un bu isteği kabul edilse de, 9 aylık cezası en yüksek mahkemede onanırsa; cezasının geri kalan bölümünü hapiste geçirecek.

PARA AKLIMA VE ŞİKE İŞLERİNE DE KARIŞMIŞTI

2002 yılında Roma’ya 9 milyon euro karşılığında transfer olan Luigi Sartor, İtalya spor basınının bir numaralı gündem maddesiydi. AC Parma ile 4 sezonda sadece 67 maça çıkan Sartor’un nasıl olurda 9 milyon euro gibi fahiş fiyat karşılığında Roma’ya transfer olduğu tartışılıyordu.

O yıl, 7 milyon euroya Roma’ya transfer olan Cafu’yu dahi geride bırakan rekor ücret için “para aklama” söylentileri yayıldı. Ve günün sonunda İtalya mahkemesi, para aklama suçundan ötürü Roma’ya para cezası verdi. Sartor'un adı, 2011-12 İtalya şike davasında da geçmişti.