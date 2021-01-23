Eski Karabüksporlu Luton Shelton hayatını kaybetti

ALS hastalığına yakalanan Karabükspor'un eski futbolcusu Luton Shelton, yaşamını yitirdi.

2011-2013 yılları arasında kırmızı-mavili formayı giyen ve hızıyla tüm futbolseverlerin dikkatini çeken Shelton, merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen ALS hastalığına yakalanmıştı.

MÜCADELEYİ KAYBETTİ

Rusya takımı Volga’da 78 numaralı formayı giyerek Karabük sevgisini gösteren Jamaikalı futbolcu, iki yıldır sürdürdüğü ALS hastalığı ile mücadelesini kaybetti.

Shelton’un vefat haberinin ardından başta ülkesi Jamaika’daki insanlar olmak üzere, tüm sevenleri Shelton’un sosyal medya hesabında başsağlığı mesajları paylaştı.