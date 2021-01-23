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    Eski Karabüksporlu Luton Shelton hayatını kaybetti

    ALS hastalığına yakalanan Karabükspor'un eski futbolcusu Luton Shelton, yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 23.01.2021 - 11:12
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    Eski Karabüksporlu Luton Shelton hayatını kaybetti

    2011-2013 yılları arasında kırmızı-mavili formayı giyen ve hızıyla tüm futbolseverlerin dikkatini çeken Shelton, merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen ALS hastalığına yakalanmıştı.

    Eski Karabüksporlu Luton Shelton hayatını kaybetti #1

    MÜCADELEYİ KAYBETTİ

    Rusya takımı Volga’da 78 numaralı formayı giyerek Karabük sevgisini gösteren Jamaikalı futbolcu, iki yıldır sürdürdüğü ALS hastalığı ile mücadelesini kaybetti.

    Shelton’un vefat haberinin ardından başta ülkesi Jamaika’daki insanlar olmak üzere, tüm sevenleri Shelton’un sosyal medya hesabında başsağlığı mesajları paylaştı.

    Eski Karabüksporlu Luton Shelton hayatını kaybetti #2

    Eski Karabüksporlu Luton Shelton hayatını kaybetti #3

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