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    Eski Trabzonsporlu Sol Bamba kansere yakalandı

    2012-2014 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen Sol Bamba'nın, lenf kanserine yakalandığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 11:29
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 11:41
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    Eski Trabzonsporlu Sol Bamba kansere yakalandı

    Cardiff City, 2016'dan bu yana takımda görev yapan 35 yaşındaki Sol Bamba'ya, lenf kanseri türü olan Hodgkin dışı lenfoma teşhisi konulduğunu duyurdu.

    KEMOTERAPİ ALMAYA BAŞLADI

    Bamba'nın, kemoterapi almaya başladığı ifade edildi.

    Kariyerine Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinde başladıktan sonra İngiltere'de Leicester City, Leeds United, İtalya'da Palermo gibi takımlarda forma giyen savunma oyuncusu Bamba, 2012-2014 yıllarında Trabzonspor'da görev almıştı.

    Eski Trabzonsporlu Sol Bamba kansere yakalandı #1

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