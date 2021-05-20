Euro
10.2693
0.56%
Dolar
8.4084
0.64%
Altın
504.18
0.39%
Borsa
1.46
0.37%
Bitcoin
344.366
-8.34%
EXEN Coin
41.92
3.91%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    Eski Trabzonsporlu Sol Bamba kanseri atlattı

    Trabzonspor'un eski futbolcusu Sol Bamba, kanseri atlattığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2021 - 14:19
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 14:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eski Trabzonsporlu Sol Bamba kanseri atlattı

    Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Sol Bamba, lenf kanseri hastalığını atlattığını duyurdu.

    "UMARIM YAKINDA TEKRAR SAHADA GÖRÜŞÜRÜZ"

    Ocak ayında Hodgkin dışı lenfoma teşhisi konulan ve kemoterapi görmeye başlayan Sol Bamba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tamamen iyileştiğini belirtti.

    İngiltere Championship ekibi Cardiff City'de görev yapan 36 yaşındaki savunma oyuncusu, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, "Umarım yakında tekrar sahada görüşürüz." ifadelerini kullandı.

    Kariyerine Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinde başladıktan sonra İngiltere'de Leicester City, Leeds United, İtalya'da Palermo gibi takımlarda oynayan Sol Bamba, 2012-2014 yıllarında Trabzonspor'da görev almıştı.

    Eski Trabzonsporlu Sol Bamba kanseri atlattı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir