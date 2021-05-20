Eski Trabzonsporlu Sol Bamba kanseri atlattı

Trabzonspor'un eski futbolcusu Sol Bamba, kanseri atlattığını açıkladı.

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Sol Bamba, lenf kanseri hastalığını atlattığını duyurdu.

"UMARIM YAKINDA TEKRAR SAHADA GÖRÜŞÜRÜZ"

Ocak ayında Hodgkin dışı lenfoma teşhisi konulan ve kemoterapi görmeye başlayan Sol Bamba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tamamen iyileştiğini belirtti.

İngiltere Championship ekibi Cardiff City'de görev yapan 36 yaşındaki savunma oyuncusu, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, "Umarım yakında tekrar sahada görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinde başladıktan sonra İngiltere'de Leicester City, Leeds United, İtalya'da Palermo gibi takımlarda oynayan Sol Bamba, 2012-2014 yıllarında Trabzonspor'da görev almıştı.



