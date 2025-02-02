Espanyol'dan Real Madrid'e ağır darbe

Haber Merkezi

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Espanyol, Real Madrid'i ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Espanyol'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Carlos Romero Serrano attı.

ARDA GÜLER SÜRE BULAMADI

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve maçta süre almadı.

Bu sonuçla 4 maç sonra puan kaybı yaşayarak zirve yarışında yara alan ve 49 puanda kalan Real Madrid, ligdeki bir sonraki maçında Atletico Madrid'i konuk edecek.

Puanını 23'e yükselten Espanyol ise Real Sociedad deplasmanına gidecek.