Estoril'i farklı yenen Benfica zirveye yerleşti

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Portekiz Primeira Liga'nın 15. haftasında Benfica, Estoril'i ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Pavlidis ile 73 ve 90+4. dakikalarda Amdouni kaydetti.

MİLLİ YILDIZLARIMIZ 11'DE BAŞLADI

Benfica'da milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maça 11'de başladı.

Kerem, 84. dakikada oyundan alınırken Orkun ise 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla puanını 38'e çıkaran ve liderliğe yükselen Benfica, ligdeki bir sonraki maçında Sporting ile karşılaşacak.

14 puanda kalan Estoril, Moreirense ile oynayacak.