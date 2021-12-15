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    Eto'o, ilk iş gününde mesaiye geç kalanları kovdu

    Eto'o, ilk iş gününde mesaiye geç kalanları kovdu

    Geçtiğimiz günlerde Kamerun Futbol Federasyonu başkanı seçilen Samuel Eto'o, ilk iş gününde mesai başlangıç saatinden sonra işe gelen çalışanların görevine son verdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 15:52
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 16:08
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    Geçtiğimiz günlerde ülkesi Kamerun'un Futbol federasyonu başkanı seçilen efsane futbolcu Samuel Eto'o, görevine hızlı ve çok konuşulan bir başlangıç yaptı.

    Federasyondaki ilk iş gününde 07:30'da federasyon binasına giden Eto'o, işbaşı saati olan 08:00'dan sonra işe gelen çalışanları evlerine geri gönderdi.

    Eto'o'nun işe geç gelen çalışanların işlerine son verdiği belirtildi.

    Eto o, ilk iş gününde mesaiye geç kalanları kovdu #1

    BAŞKAN SEÇİLDİKTEN SONRA TALİMAT VERMİŞTİ

    Başkan seçildikten sonra çalışanlara mesai başlangıcıyla ilgili bilgilendirme yapıldığı ve geç gelinmemesi yönünde talimatı verildiği ancak buna rağmen işe geç gelen çalışanlar olunca Eto'o'nun bu çalışanları işten çıkardığı ifade edildi.

    Konuyla ilgili Kamerun Futbol Federasyonu'ndan resmi bir açıklama yapılmadı.

    Kariyerinde Real Madrid, Barcelona, Inter ve Chelsea gibi büyük takımlarda forma giyen Eto'o, Süper Lig 'de Antalyaspor ve Konyaspor 'da oynamıştı.

    Eto o, ilk iş gününde mesaiye geç kalanları kovdu #2

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