Euro 2020'de Hırvatistan, İskoçya'yı mağlup etti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hırvatistan, gruptaki son maçta İskoçya'yı 3-1 yenerek tur atladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası D grubunda Hırvatistan, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampten Park Stadı'nda ev sahibi ekip ile karşı karşıya geldi.

Hırvatlar, çekişmeli geçemn mücadelede, ikinci yarıda bulduğu golerle İskoçya'yı 3-1 yenerek tur atladı.

Hırvatistan, 17. dakikada Nikola Vlasic'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. İskoçya, 42. dakikada Callum McGregor'un ağları sarsmasıyla karşılaşmayı 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

HIRVATLAR 2. YARI SKORU DEĞİŞTİRDİ

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Hırvatistan, 62. dakikada yıldız oyuncusu Luka Modric, 77. dakikada ise Ivan Perisic'in fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

2. BİTİRİP SON 16'YA KALDILAR

Bu sonuçla turnuvada Çekya'dan daha çok gol atarak D Grubu'nu 4 puanla ikinci sırada tamamlayan Hırvatistan, son 16 turu vizesi aldı.

VİDA 90 DAKİKA SAHADAYDI

Süper Lig temsilcisi Beşiktaş'ta görev alan Domagoj Vida, Hırvatistan formasıyla 90 dakika boyunca sahada kaldı.