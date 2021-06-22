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    Euro 2020'de Hırvatistan, İskoçya'yı mağlup etti

    Euro 2020'de Hırvatistan, İskoçya'yı mağlup etti

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hırvatistan, gruptaki son maçta İskoçya'yı 3-1 yenerek tur atladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 23:52
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 00:08
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    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası D grubunda Hırvatistan, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampten Park Stadı'nda ev sahibi ekip ile karşı karşıya geldi.

    Hırvatlar, çekişmeli geçemn mücadelede, ikinci yarıda bulduğu golerle İskoçya'yı 3-1 yenerek tur atladı.

    Euro 2020 de Hırvatistan, İskoçya yı mağlup etti #1

    Hırvatistan, 17. dakikada Nikola Vlasic'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. İskoçya, 42. dakikada Callum McGregor'un ağları sarsmasıyla karşılaşmayı 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    Euro 2020 de Hırvatistan, İskoçya yı mağlup etti #2

    HIRVATLAR 2. YARI SKORU DEĞİŞTİRDİ

    İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Hırvatistan, 62. dakikada yıldız oyuncusu Luka Modric, 77. dakikada ise Ivan Perisic'in fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

    Euro 2020 de Hırvatistan, İskoçya yı mağlup etti #3

    2. BİTİRİP SON 16'YA KALDILAR

    Bu sonuçla turnuvada Çekya'dan daha çok gol atarak D Grubu'nu 4 puanla ikinci sırada tamamlayan Hırvatistan, son 16 turu vizesi aldı.

    Euro 2020 de Hırvatistan, İskoçya yı mağlup etti #4

    VİDA 90 DAKİKA SAHADAYDI

    Süper Lig temsilcisi Beşiktaş'ta görev alan Domagoj Vida, Hırvatistan formasıyla 90 dakika boyunca sahada kaldı.

    Euro 2020 de Hırvatistan, İskoçya yı mağlup etti #5

    Euro 2020 de Hırvatistan, İskoçya yı mağlup etti #6

    Euro 2020 de Hırvatistan, İskoçya yı mağlup etti #7

    Euro 2020 de Hırvatistan, İskoçya yı mağlup etti #8

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