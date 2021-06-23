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    Euro 2020'de İsveç, Polonya'yı yendi

    Euro 2020'de İsveç, Polonya'yı yendi

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E grubunda İsveç, Polonya'yı 3-2 mağlup ederek son 16 turuna lider olarak yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 20:54
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 21:07
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    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E grubunda İsveç ile Polonya, Rusya'nın Zenit kentindeki Krestovskiy Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    Çekişmeli geçen mücadelede İsveç, Polonya'yı 3-2 yenerken, İskandinav ekibi grubu lider  tamamlayarak son 16'ya kalmayı başardı.

    LEWANDOWSKİ'NİN GOLLERİ YETMEDİ

    Karşılaşmada İsveç'in golleri 2. ve 59. dakikalarda Emil Forsberg ile 90+3'te Viktor Claesson'dan gelirken, Polonya'nın gollerini ise 61. ve 84. dakikalarda Robert Lewandowski kaydetti.

    Euro 2020 İsveç - Polonya maçından kareler - Foto Galeri

    Euro 2020 de İsveç, Polonya yı yendi #1

    Euro 2020 de İsveç, Polonya yı yendi #2

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