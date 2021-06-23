Euro 2020'de İsveç, Polonya'yı yendi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E grubunda İsveç, Polonya'yı 3-2 mağlup ederek son 16 turuna lider olarak yükseldi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E grubunda İsveç ile Polonya, Rusya'nın Zenit kentindeki Krestovskiy Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen mücadelede İsveç, Polonya'yı 3-2 yenerken, İskandinav ekibi grubu lider tamamlayarak son 16'ya kalmayı başardı.

LEWANDOWSKİ'NİN GOLLERİ YETMEDİ

Karşılaşmada İsveç'in golleri 2. ve 59. dakikalarda Emil Forsberg ile 90+3'te Viktor Claesson'dan gelirken, Polonya'nın gollerini ise 61. ve 84. dakikalarda Robert Lewandowski kaydetti.

Euro 2020 İsveç - Polonya maçından kareler - Foto Galeri