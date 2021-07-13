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    EURO 2020'nin en iyi 11'i

    UEFA'nın düzenlediği EURO 2020 turnuvasının en iyi 11'i açıklandı. Ronaldo ve Schick'in yer almaması bazı futbolseverlerin tepkisini çekti.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 13:04
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 13:08
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    EURO 2020'nin en iyi 11'i

    2020 yılında yapılması planlanan ancak koronavirüs nedeniyle 1 yıl sonra yapılan EURO 2020 turnuvasını kazanan İtalya olurken en iyi 11 de resmen belli oldu.

    UEFA'nın resmi yayın organlarından yapılan açıklamada gol krallığında 5 golle zirvede bulunan Ronaldo ve Schick'in olmaması tepki çekti.

    İŞTE EN İYİ 11

    Kaleci: Gianluigi Donnarumma,

    Defans: Kyle Walker, Leonardo Bonucci, Harry Maguire, Leonardo Spinazzola,

    Orta Saha: Pierre-Emile Hojbjerg, Jorginho, Pedri

    Forvet: Romelu Lukaku, Raheem Sterling, Federico Chiesa

    EURO 2020 nin en iyi 11 i #1

    EN İYİ 11'İ SEÇEN GÖZLEMCİLER

    Packie Bonner, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Cosmin Contra, Corinne Diacre, Jean-François Domergue, Dušan Fitzel, Steffen Freund, Frans Hoek, Aitor Karanka, Robbie Keane, Ginés Meléndez, David Moyes, Mixu Paatelainen, Peter Rudbæk, Willi Ruttensteiner

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