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EURO 2020'nin en iyi 11'i
- Haber Merkezi
- 13.07.2021 - 13:04
- Güncelleme : 13.07.2021 - 13:08
2020 yılında yapılması planlanan ancak koronavirüs nedeniyle 1 yıl sonra yapılan EURO 2020 turnuvasını kazanan İtalya olurken en iyi 11 de resmen belli oldu.
UEFA'nın resmi yayın organlarından yapılan açıklamada gol krallığında 5 golle zirvede bulunan Ronaldo ve Schick'in olmaması tepki çekti.
İŞTE EN İYİ 11
Kaleci: Gianluigi Donnarumma,
Defans: Kyle Walker, Leonardo Bonucci, Harry Maguire, Leonardo Spinazzola,
Orta Saha: Pierre-Emile Hojbjerg, Jorginho, Pedri
Forvet: Romelu Lukaku, Raheem Sterling, Federico Chiesa
EN İYİ 11'İ SEÇEN GÖZLEMCİLER
Packie Bonner, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Cosmin Contra, Corinne Diacre, Jean-François Domergue, Dušan Fitzel, Steffen Freund, Frans Hoek, Aitor Karanka, Robbie Keane, Ginés Meléndez, David Moyes, Mixu Paatelainen, Peter Rudbæk, Willi Ruttensteiner