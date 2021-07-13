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EURO 2020'nin en iyi 11'i

EURO 2020'nin en iyi 11'i

UEFA'nın düzenlediği EURO 2020 turnuvasının en iyi 11'i açıklandı. Ronaldo ve Schick'in yer almaması bazı futbolseverlerin tepkisini çekti.