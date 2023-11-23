EURO 2024 play-off eşleşmeleri belli oldu

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EURO 2024 play-off kuraları çekildi.
Turnuvaya katılımı kesinleşen 21 takım dışında 3 takım daha playofftan gelecek. Her bir yoldan birer takım Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılım sağlayacak.
Tek maç usülü oynanacak playoffta yarı final maçları 21 Mart 2023'te, final maçları ise 26 Mart 2023'te oynanacak.
A Yolu
Polonya - Estonya
Galler - Finlandiya
B Yolu
Bosna Hersek - Ukrayna
İsrail - İzlanda
C Yolu
Gürcistan - Lüksemburg
Yunanistan - Kazakistan
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