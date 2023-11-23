EURO 2024 play-off eşleşmeleri belli oldu EURO 2024'e katılacak son 3 takımı belirlemek için playoff kuraları çekildi. İşte eşleşmeler...

ensonhaber.com

EURO 2024 play-off kuraları çekildi.

Turnuvaya katılımı kesinleşen 21 takım dışında 3 takım daha playofftan gelecek. Her bir yoldan birer takım Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılım sağlayacak.

Tek maç usülü oynanacak playoffta yarı final maçları 21 Mart 2023'te, final maçları ise 26 Mart 2023'te oynanacak.

A Yolu

Polonya - Estonya

Galler - Finlandiya

B Yolu

Bosna Hersek - Ukrayna

İsrail - İzlanda

C Yolu

Gürcistan - Lüksemburg

Yunanistan - Kazakistan