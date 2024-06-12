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EURO 2024'te forma giyecek en pahalı 11 yıldız

EURO 2024'te forma giyecek en pahalı 11 yıldız EURO 2024 geldi çattı! Avrupa Şampiyonası'nda forma giyecek en pahalı oyuncular da belli oldu. İşte detaylar...