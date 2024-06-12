EURO 2024'te forma giyecek en pahalı 11 yıldız
ensonhaber.com

EURO 2024'e artık neredeyse saatler kaldı...

Dünya futbolunun en büyük organizasyonlarından biri olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek futbolculardan 11'inin piyasa değeri 100 milyon euronun üzerinde.

AA'nın yayınladığı bilgiye göre; piyasa değeri 100 milyon euro ve üzeri 11 oyuncu içinde 5 İngiliz, 3 Fransız, 2 Alman, 1 İspanyol yer aldı.

İşte EURO 2024'ün en değerli futbolcuları...

Jude Bellingham - İngiltere | 180 milyon euro

Kylian Mbappe - Fransa | 180 milyon euro

Phil Foden - İngiltere | 150 milyon euro

Bukayo Saka - İngiltere | 140 milyon euro

Florian Wirtz - Almanya | 130 milyon euro

Declan Rice - İngiltere | 120 milyon euro

Jamal Musiala - Almanya | 120 milyon euro

Rodri - İspanya | 120 milyon euro

Eduardo Camavinga - Fransa | 100 milyon euro

Harry Kane - İngiltere | 100 milyon euro

Aurelien Tchouameni - Fransa | 100 milyon euro