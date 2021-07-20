Euro
10.0588
-0.8%
Dolar
8.5471
-0.46%
Altın
501.01
0.12%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
257.311
-3.64%
EXEN Coin
23.52
-1.17%
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C
    Everton futbolcusu çocuk istismarından gözaltına alındı

    Everton futbolcusu çocuk istismarından gözaltına alındı

    Everton, bir futbolcusunun soruşturma nedeniyle kadro dışı bırakıldığını doğruladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2021 - 15:07
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 15:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İngiltere Premier Lig'de çocuk istismarı skandalı yaşandı. Everton forması giyen bir futbolcu, istismar suçlaması ile gözaltına alındı.

    Everton kulübü, yasal nedenlerle ismi açıklanamayan 31 yaşındaki oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Söz konusu futbolcu veya ilgili suçlamalarla ilgili hiçbir ayrıntı açıklanmadı.

    Ancak Premier Lig kulübü, yetkililere soruşturma için yardımcı oluyor.

    Everton futbolcusu çocuk istismarından gözaltına alındı #1

    “KULÜP SORUŞTURMA KONUSUNDA YETKİLİLERE DESTEK VERECEK”

    Kulübün resmi web sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Everton, bir polis soruşturması bekleyen bir A takım oyuncusunu askıya aldığını doğrulayabilir.

    Kulüp, soruşturmaları konusunda yetkilileri desteklemeye devam edecek ve şu anda başka bir açıklama yapmayacak."

    Everton futbolcusu çocuk istismarından gözaltına alındı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir