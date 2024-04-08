Everton'a 2 puan silme cezası verildi

AA
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 puan silme cezası aldı.
Premier Lig'den yapılan açıklamada, Everton'a 2022-2023 sezonunda finansal kuralları ihlal etmesi nedeniyle söz konusu cezanın verildiği belirtildi.
1 sıra geriledi
Ceza öncesinde ligde 29 puanla 15. sırada yer alan Everton, 27 puanla 16. sıraya geriledi.
Daha önce de ceza almışlardı
Everton'a 2023'ün Kasım ayında da 10 puan silme cezası verilmiş, kulübün itirazı sonrası ceza 6 puana düşürülmüştü.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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