Everton'dan Liverpool'a son dakika çelmesi

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 15. hafta erteleme maçında Everton, Liverpool'u ağırladı.
Mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.
Liverpool'un gollerini 16. dakikada Alexis Mac Allister ile 73. dakikada Muhammed Salah attı.
SON DAKİKA ÇELMESİ
Everton'un sayılarını 11. dakikada Beto ile 90+8. dakikada James Tarkowski kaydetti.
Bu sonuçla puanını 57 yaparak liderliğini sürdüren Liverpool, ligdeki bir sonraki maçında Wolverhampton Wanderers'ı konuk edecek.
27 puana ulaşan Everton ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.
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