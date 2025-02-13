Everton'dan Liverpool'a son dakika çelmesi

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İngiltere Premier Lig'in 15. hafta erteleme maçında Everton, Liverpool'u ağırladı.

Mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Liverpool'un gollerini 16. dakikada Alexis Mac Allister ile 73. dakikada Muhammed Salah attı.

SON DAKİKA ÇELMESİ

Everton'un sayılarını 11. dakikada Beto ile 90+8. dakikada James Tarkowski kaydetti.

Bu sonuçla puanını 57 yaparak liderliğini sürdüren Liverpool, ligdeki bir sonraki maçında Wolverhampton Wanderers'ı konuk edecek.

27 puana ulaşan Everton ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.