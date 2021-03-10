Euro
8.9842
-0.93%
Dolar
7.5372
-0.92%
Altın
416.46
-0.9%
Borsa
1.561
0.76%
Bitcoin
424.999
3.16%
EXEN Coin
15.73
0.25%
12ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 12 C

    Evertonlı Olsen'in evine bıçaklı hırsızlar girdi

    Premier Lig ekiplerinden Everton'ın kalecisi Robin Olsen ve ailesi, evinde korkunç bir soyguna maruz kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 17:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Evertonlı Olsen'in evine bıçaklı hırsızlar girdi

    İngiltere'de futbolculara yönelik yapılan soygunlar bitmiyor...

    Everton'ın kalecisi Robin Olsen evi, geçtiğimiz hafta sonu eli bıçaklı hırsızlar tarafından soyuldu.

    Evertonlı Olsen in evine bıçaklı hırsızlar girdi #1

    MÜCEVHERLERİ ÇALDILAR

    Olay 6 Mart 2021 Cumartesi gecesi İsveçli kalecinin Manchester’ın Altrincham semtindeki evinde yaşandı. O sırada Robin Olsen'ın eşi ve 2 küçük çocuğu da evdeydi. Olsen’i tehdit eden saldırganlar, mücevher ve değerli saatleri çalarak uzaklaştı.

    Kimsenin yara almadan kurtulduğu soygun sonrası, polis detaylı soruşturma başlattı.

    Evertonlı Olsen in evine bıçaklı hırsızlar girdi #2

    ANCELOTTI'NİN DE EVİ SOYULMUŞTU

    Geçtiğimiz ay Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de hırsızlık şoku yaşamıştı.

    İtalyan çalıştırıcının Crosby’deki evine giren hırsızlar, mücevherleri çalarak kayıplara karışmıştı. Olay esnasında Ancelotti’nin kızının evde olduğu ve hırsızlar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

    Evertonlı Olsen in evine bıçaklı hırsızlar girdi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir