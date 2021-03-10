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- Evertonlı Olsen'in evine bıçaklı hırsızlar girdi
Evertonlı Olsen'in evine bıçaklı hırsızlar girdi
- Haber Merkezi
- 10.03.2021 - 16:38
- Güncelleme : 10.03.2021 - 17:40
İngiltere'de futbolculara yönelik yapılan soygunlar bitmiyor...
Everton'ın kalecisi Robin Olsen evi, geçtiğimiz hafta sonu eli bıçaklı hırsızlar tarafından soyuldu.
MÜCEVHERLERİ ÇALDILAR
Olay 6 Mart 2021 Cumartesi gecesi İsveçli kalecinin Manchester’ın Altrincham semtindeki evinde yaşandı. O sırada Robin Olsen'ın eşi ve 2 küçük çocuğu da evdeydi. Olsen’i tehdit eden saldırganlar, mücevher ve değerli saatleri çalarak uzaklaştı.
Kimsenin yara almadan kurtulduğu soygun sonrası, polis detaylı soruşturma başlattı.
ANCELOTTI'NİN DE EVİ SOYULMUŞTU
Geçtiğimiz ay Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de hırsızlık şoku yaşamıştı.
İtalyan çalıştırıcının Crosby’deki evine giren hırsızlar, mücevherleri çalarak kayıplara karışmıştı. Olay esnasında Ancelotti’nin kızının evde olduğu ve hırsızlar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.