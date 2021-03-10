Evertonlı Olsen'in evine bıçaklı hırsızlar girdi

Premier Lig ekiplerinden Everton'ın kalecisi Robin Olsen ve ailesi, evinde korkunç bir soyguna maruz kaldı.

İngiltere'de futbolculara yönelik yapılan soygunlar bitmiyor...

Everton'ın kalecisi Robin Olsen evi, geçtiğimiz hafta sonu eli bıçaklı hırsızlar tarafından soyuldu.

MÜCEVHERLERİ ÇALDILAR

Olay 6 Mart 2021 Cumartesi gecesi İsveçli kalecinin Manchester’ın Altrincham semtindeki evinde yaşandı. O sırada Robin Olsen'ın eşi ve 2 küçük çocuğu da evdeydi. Olsen’i tehdit eden saldırganlar, mücevher ve değerli saatleri çalarak uzaklaştı.

Kimsenin yara almadan kurtulduğu soygun sonrası, polis detaylı soruşturma başlattı.

ANCELOTTI'NİN DE EVİ SOYULMUŞTU

Geçtiğimiz ay Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de hırsızlık şoku yaşamıştı.

İtalyan çalıştırıcının Crosby’deki evine giren hırsızlar, mücevherleri çalarak kayıplara karışmıştı. Olay esnasında Ancelotti’nin kızının evde olduğu ve hırsızlar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.