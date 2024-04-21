FA Cup'ta müthiş maç! Manchester United, Coventry'i penaltılarla eledi Manchester United, İngiltere FA Cup'ta normal süresi 3-3 biten maçta penaltılar sonucunda Championship ekibi Coventry'i eledi. ManU finalde ezeli rakibi Manchester City ile eşleşti.

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İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde Coventry City ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Wembley'de oynanan mücadelede Coventry City 3-0'dan tarihi bir geri dönüş yaptı ama kazanan penaltı atışları sonucunda Manchester United oldu.

ManU, 3-0 öne geçti

Manchester United, 23. dakikada Scott McTominay ve 45+1. dakikada Harry Maguire'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Bruno Fernandes, 58. dakikada farkı 3'e çıkardı.

Coventry'den tarihi geri dönüş

Championship ekibi Coventry, 71. dakikada Ellis Simms ve 79. dakikada Callum O'Hare'nin golleriyle farkı 1'e indirip mücadeleye heyuecan kazandırdı. Antalyaspor'un eski golcüsü Haji Wright, 90+5. dakikada penaltıdan skora eşitliği getirdi.

Son dakikada gol geçersiz sayıldı

Uzatma devrelerinde daha üstün olan taraf moral avantajıyla Coventry City oldu. Alt lig ekibinin 120+1. dakikada Victor Torp ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Penaltılarda kazanan Manchester United

Mücadelede seri penaltı atışlarına geçildi.

Manchester United adına topun başına gelen Casemiro, kaleciyi geçemedi. Haji Wright, Coventry'i öne geçirdi. Ardından Dalot ve Torp hata yapmadı. Eriksen topu ağlara gönderdi ancak Coventry'de Callum O'Hare, Onana'yı geçemedi. Bruno Fernandes, Manchester United'ı penaltılarda öne geçirdi, Ben Sheaf penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Rasmus Höjlund, son penaltıda hata yapmadı ve Manchester United finale yükseldi.

Finalde Manchester derbisi olacak

Federasyon Kupası finalinde Manchester City ile Manchester United eşleşti. Geçen sezon finalde City, United'ı mağlup ederek kupaya uzanmıştı.