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    FA Cup'ta şampiyon Leicester

    Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, finalde Chelsea'yi 1-0 mağlup etti ve FA Cup'ta şampiyonluğa ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2021 - 12:06
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    FA Cup'ta şampiyon Leicester

    İngiltere Federasyon Kupası finali (FA Cup)  Wembley Stadı'nda düzenlendi.

    Yapılan maçta, kupayı 8 kez müzesine götüren Chelsea ile 1969'dan bu yana ilk, toplamda 5. finaline çıkan Leicester City karşılaştı.

    21 BİNE YAKIN TARAFTAR ALINDI

    90 bin kişi kapasiteli stada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 21 bine yakın taraftar alındı.

    Başkent Londra'daki futbol maçı, sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başladığı geçen yıldan bu yana Büyük Britanya'da düzenlenen en kalabalık canlı etkinlik oldu.

    FA Cup ta şampiyon Leicester #1

    ÇAĞLAR’IN TAKIMI LEICESTER KUPAYI KAZANDI

    Tielemans'ın 63. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılan Leicester City, tarihinde ilk kez kupaya uzandı.

    Leicester City kadrosundaki milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.

    FA Cup ta şampiyon Leicester #2

    FA Cup ta şampiyon Leicester #3

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