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    Fabian Delph, 32 yaşında emekli oldu

    Leeds United, Aston Villa, Manchester City ve Everton formaları giyen Fabian Delph, 32 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu.
    • 28.09.2022 - 15:28
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    Fabian Delph, 32 yaşında emekli oldu

    Fabian Delph futbola veda ettiğini duyurdu. 32 yaşındaki İngiliz futbolcu son olarak formasını giydiği Everton'dan ayrılmış ve herhangi bir takıma imza atmamıştı.

    Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Delph, futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı.

    Leeds United altyapısında yetişen Delph burada İngiliz futbolunun dikkatini çekti ve 2009 yılında 10 milyon euroluk bedelle Aston Villa'nın yolunu tuttu.

    City'ye 11.5 milyon euroya transfer olmuştu

    2015 yılında Manchester City, 11.5 milyon euro karşılığında Fabian Delph'i renklerine bağladı ve milli futbolcu Etihad'da dört sezon geçirdi.

    2019 yazında Manchester City'den 9.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Everton'a imza atan Delph, üç sezondur Merseyside ekibinin formasını giyiyordu.

    20 kez İngiltere Milli Takım forması giyen Delph kariyeri boyunca 2 Premier Lig, 3 Lig Kupası, 1 FA Cup ve 1 Community Shield kazanma başarısı gösterdi.


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