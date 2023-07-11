Fabio Borini, Sampdoria'ya transfer oldu İtalya Serie B ekibi Sampdoria, Fabio Borini'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, yıldız oyuncu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

ensonhaber.com Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini harika bir performansa imza attı. Sampdoria'ya transfer oldu Borini'nin yeni takımı ise belli oldu.

İtalya Serie B ekibi Sampdoria, 32 yaşındaki Borini ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Fatih Karagümrük forması ile lig ve kupada toplam 31 maça çıkan forvet oyuncusu, 21 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Borini ile Pirlo yeniden bir arada Sampdoria, teknik direktörlük görevine ise yine geçen sezon İstanbul ekibini çalıştıran Andrea Pirlo’yu getirmişti.