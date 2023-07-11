Fabio Borini, Sampdoria'ya transfer oldu
ensonhaber.com

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini harika bir performansa imza attı.

Sampdoria'ya transfer oldu

Borini'nin yeni takımı ise belli oldu.

İtalya Serie B ekibi Sampdoria, 32 yaşındaki Borini ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Fatih Karagümrük forması ile lig ve kupada toplam 31 maça çıkan forvet oyuncusu, 21 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Fabio Borini, Sampdoria'ya transfer oldu

Borini ile Pirlo yeniden bir arada

Sampdoria, teknik direktörlük görevine ise yine geçen sezon İstanbul ekibini çalıştıran Andrea Pirlo’yu getirmişti.