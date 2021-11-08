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Falcao, 1 ay sahalardan uzak kalacak
Real Madrid ile karşılaştığı maçta sakatlanan Radamel Falcao'nun 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
- Haber Merkezi
- 08.11.2021 - 21:18
- Güncelleme : 08.11.2021 - 23:59
Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen Radamel Falcao, tepkilerin odağı olmuştu.
Sezon başında İspanya takımı Rayo Vallecano'ya transfer olmasının ardından büyük bir çıkış yakalayan Kolombiyalı yıldızdan kötü haber geldi.
1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Vallecano'nun, Real Madrid ile karşılaştığı maçta ağları sarsmayı başaran ancak sonrasında sakatlanıp oyundan çıkan Radamel Falcao'nun 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
FALCAO, LA LİGA'DA 8 MAÇTA 5 GOL ATTI
Kulüpten yapılan açıklamada golcü futbolcunun sakatlığının 3-4 hafta sürebileceği aktarıldı.
Maçın 69. dakikasında oyuna giren Kolombiyalı forvet, 76. dakikada Madrid ağlarını sarsmayı başarmış ancak 81. dakikada sakatlanarak oyuna devam edememişti.
35 yaşındaki yıldız futbolcunun Vallecano'da 8 maçta 5 golü bulunuyor.