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    Falcao, 1 ay sahalardan uzak kalacak

    Falcao, 1 ay sahalardan uzak kalacak

    Real Madrid ile karşılaştığı maçta sakatlanan Radamel Falcao'nun 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 21:18
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 23:59
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    Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen Radamel Falcao, tepkilerin odağı olmuştu.

    Sezon başında İspanya takımı Rayo Vallecano'ya transfer olmasının ardından büyük bir çıkış yakalayan Kolombiyalı yıldızdan kötü haber geldi.

    1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

    Vallecano'nun, Real Madrid ile karşılaştığı maçta ağları sarsmayı başaran ancak sonrasında sakatlanıp oyundan çıkan Radamel Falcao'nun 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

    Falcao, 1 ay sahalardan uzak kalacak #1

    FALCAO, LA LİGA'DA 8 MAÇTA 5 GOL ATTI

    Kulüpten yapılan açıklamada golcü futbolcunun sakatlığının 3-4 hafta sürebileceği aktarıldı.

    Maçın 69. dakikasında oyuna giren Kolombiyalı forvet, 76. dakikada Madrid ağlarını sarsmayı başarmış ancak 81. dakikada sakatlanarak oyuna devam edememişti.

    35 yaşındaki yıldız futbolcunun Vallecano'da 8 maçta 5 golü bulunuyor.

    Falcao, 1 ay sahalardan uzak kalacak #2

    Falcao, 1 ay sahalardan uzak kalacak #3

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