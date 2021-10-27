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    Falcao, Barcelona'ya da gol attı

    Falcao, Barcelona'ya da gol attı

    Galatasaray'dan Rayo Vallecano'ya giden Radamel Falcao, Barcelona'ya da gol atarak 6 maçta 4 gol atmış oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 20:52
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 21:19
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    Geçen sezon Galatasaray'da oynayan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, bu sezon İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olmuştu.

    Oynadığı ilk maçta gol atan Falcao, La Liga'da 6 maça çıktı.

    6 MAÇTA 4 GOL

    Son olarak Barcelona ile oynanan maçta Kolombiyal yıldız, 30. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

    Falcao Rayo Vallecano formasıyola çıktığı 6 lig maçında 4 gol kaydetti.

    Maçın ilk yarısı Falcao'nun golüyle 1-0 sona erdi. Karşılaşmada 2. yarı oynanıyor.

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    Falcao, Barcelona ya da gol attı #3

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