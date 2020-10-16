Falcao: Formda olduğum sürece milli formayı giyeceğim

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Radamel Falcao, "Milli takım formasını giymek büyük bir gurur kaynağı" diyerek yaşadığı sevinci aktardı.

Galatasaray'ın süper starı Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansın ardından Kolombiya Milli Takımı'na yeniden forma giymeye başladı.

Ülkesinin 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Venezuela ve Şili ile oynadığı maçlarda süre alan El-Tigre, Şili karşısında son dakikada attığı golle takımına beraberlik kazandırdı.

"MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK GURUR KAYNAĞI"

Bu golden sonra ülkesinde gündem olan Falcao, dün yine Kolombiya basınına açıklamalarda bulundu.

"alkhaleejtoday.co"ya konuşan golcü oyuncu, "Benim için bu yaşta bu ülkenin milli takım formasını giymek büyük bir gurur kaynağı... Çok sevdiğim ve hayatım boyunca giymek istediğim bu formayı formda olduğum sürece giyerek ülkeme katkıda bulunmaya devam etmeliyim" dedi.



