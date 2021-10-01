Falcao, gollerin sırrını anlattı

Radamel Falcao, İspanya'da attığı gollerin sebebini, "İspanyol futbolu benim karakteristiğimle örtüşüyor, İspanya'da nefes aldım." ifadeleriyle açıkladı.

Galatasaray'dan transfer olduğu Valladolid'de 97 dakikada 3 gol atan Radamel Falcao, harika başlangıcının sırrını ve değişimin nedenini anlattı.

“İSPANYA’DA NEFES ALDIM”

Falcao yaptığı açıklamada, “İspanyol futbolu benim karakteristiğimle örtüşüyor, İspanya'da nefes aldım. Bunun yanında benim adaptasyonuma yardımcı olan çok kaliteli oyunculara sahibiz. Teknik ekip de her şeyin iyi olması için işleri kolaylaştırdı. Bu sayede performansım beklenen seviyeye geldi.

Bir forvet için goller öz güven demektir, daha sakin olmanı sağlar. Aynı eforla, bağlanmışlıkla devam etmemiz gerekiyor. Daha fazla galibiyet almak için bunlara ihtiyacımız var. Kazanmanın yolu budur.

“SAVAŞMALIYIZ”

Savaşmalı, savaşmalı ve savaşmalıyız. Her ikili mücadelede her şeyimizi vermeliyiz. Şu anda takım olarak iyi yoldayız, umarım böyle devam eder.” İfadelerini kullandı.

Galatasaray'da 43 maça çıkan Kolombiyalı yıldız, 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.