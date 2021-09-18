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    Falcao, ilk maçında golünü attı

    Falcao, ilk maçında golünü attı

    Sarı-kırmızılılardan La Liga temsilcisi Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, ilk maçında ağları havalandırmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 17:17
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 17:29
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    Galatasaray'a geldiği günden beri sürekli sakatlıklar sebebiyle oynayamayan ve oynadığı maçlarda beklenen performansı sergileyemeyen yıldız oyuncu Radamel Falcao, La Liga temsilcisi Rayo Vallecano'ya transfer olmuştu.

    Vallecano La Liga'da bugün evinde Getafe'yi ağırladı. Maçın büyük bir kısmında üstün oynayan Vallecano, rakibini 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

    Falcao, ilk maçında golünü attı #1

    İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

    Maçın 71. dakikasında oyuna giren Radamel falcao 81. dakikada topu ağlara gönderdi ve ilk maçında golle buluştu.

    Ayrıca Getafe'de forma giyen milli oyuncumuz Enes Ünal, karşılaşmada bir penaltı kaçırdı.

    Falcao, ilk maçında golünü attı #2

    Falcao, ilk maçında golünü attı #3

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