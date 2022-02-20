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    Falcao, İspanya'da 3.5 aydır gol atmıyor

    Galatasaray'dan sezon başında ayrılarak Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao büyük düşüş yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 16:54
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    Falcao, İspanya'da 3.5 aydır gol atmıyor

    Galatasaray'dan sezon başında ayrılarak Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, İspanyol ekibiyle sezona hızlı bir girişi yapmış ve 9 haftada attığı 5 golle adından söz ettirmişti.

    Barcelona ve Real Madrid ağlarını da havalandıran futbolcu sert bir düşüş yaşayarak adeta Galatasaray'daki günlerine geri döndü.

    GOLLERİ SIRALAMIŞTI

    Rayo Vallecano'ya geldikten sonra 9 haftada 8 maçta forma giyen Falcao, 5 gole imza attı. Real Madrid ve Barcelona filelerini de havalandıran futbolcu performansıyla Galatasaraylı taraftarları adeta gittiğine pişman etmişti.

    Falcao, İspanya da 3.5 aydır gol atmıyor #1

    105 GÜNDÜR AĞLARI SARSAMIYOR

    Son olarak 6 Kasım 2021'de Real Madrid filelerini havalandıran Kolombiyalı yıldız, büyük bir sessizliğe gömüldü. Yıldız isim 105 gündür gol atamıyor.

    Falcao, İspanya da 3.5 aydır gol atmıyor #2


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