Falcao'dan Galatasaray'a sevgi mesajı

Rayo Vallecano'da imza töreninde konuşan Falcao, "Dışarıdan Galatasaray’ı her zaman destekleyeceğim. Ayrılmak üzücüydü" ifadelerini kullandı.

Rayo Vallecano, Galatasaray’dan ayrılmasının ardından 1 sezonluk sözleşme imzaladığı Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao’yu taraftarına ve basına tanıttı.

Madrid kenti takımı olan Rayo Vallecano’nun Vallecas Stadı’nda yapılan tanıtıma eşi ve 5 çocuğuyla birlikte gelen Kolombiyalı 35 yaşındaki futbolcuya, tribündeki çok sayıda taraftar sevgi gösterisinde bulundu.

“BEN GALATASARAY TARAFTARIYIM”

Falcao, tanıtımın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Galatasaray’dan ayrılma sebebin ne?" ve "Galatasaray, Lazio’yu 1-0 mağlup etti. Ne söylemek istersin?" şeklindeki sorularına, "Harika. Galatasaraylı futbolcular, büyük arkadaşlarım için çok çok mutluyum. Orada kalbimin bir kısmını bıraktım. Dışarıdan Galatasaray’ı her zaman destekleyeceğim. Ayrılmak üzücüydü. Bazı şeyler iyi gitmedi ve ayrılmak zorunda kaldım ama ben Galatasaray taraftarlarından biriyim." yanıtını verdi.