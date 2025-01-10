Fatih Terim, Al Shabab'ın başında ligdeki ilk maçında mağlup oldu

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında Al Ahli, Al Shabab'ı ağırladı.

Fatih Terim'in takımı mücadeleden 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

Al Ahli, 1. dakikada Ivan Toney, 13. dakikada Gabri Veiga ile 48. dakikada Saad Yaslam'ın golleriyle 3-0 öne geçti.

İlk golünü 72. dakikada Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle kaydeden Al Shabab'ın ikinci golü 90. dakikada Musab Fahz Aljuwayr'dan geldi.

Milli futbolcumuz Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.

23 PUANDA KALDI

Bu sonuçla 23 puanda kalan Al Shabab, ligdeki bir sonraki maçında Al Riyadh'ı konuk edecek.

Galibiyet serisini 5 maça çıkararak 26 puana yükselen Al Ahli ise Al Kholood deplasmanına gidecek.