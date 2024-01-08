Fatih Terim, basın toplantısında Yunanca konuştu Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim, Panetolikos'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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ensonhaber.com

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile çıktığı ikinci maçta Panaitolikos'u 2-1 mağlup etti. Terim'in ekibi, bu sonucun ardından maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Fatih Terim, Olympiakos maçını kazanmak istediklerini belirtti.

"Daha iyi olacağız"

Takımının daha iyi olacağını söyleyen Fatih Terim, "En çok sevdiğim şey kazanmış olmamız. Yavaş yavaş daha iyi olacağız. Şu anda sıralamada üst sıralardayız ve diğer sonuçlara bağlı olarak orada kalabiliriz. Çok baskı yapmamız hoşuma gitti, hoşuma gitmeyen şey ise yarattığımız fırsatları gole çeviremememiz oldu." dedi.

"Başkandan bana tek takımız"

Birlik ve beraberlik mesajı veren Terim, "Her üç günde bir maç oynayacağız. Sporar'ın yedek kulübesinden gelip gol atması çok önemliydi, tüm oyunculara ihtiyacımız var. Yani biz bir takımız, hep birlikte koordine olmalıyız. 'Ben oynamıyorum, elimden geleni yapmayacağım' diye bir şey yok. Başkandan bana kadar biz tek bir takımız. Yedek kulübesinden gelsek de gelmesek de ne gerekiyorsa yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Kupa varsa kupaya talibiz"

Yunanistan Kupası mücadelesinde Olympiakos ile oynayacaklarını hatırlatan Türk teknik direktör, şöyle konuştu:

Olympiakos derbisinin ne anlama geldiğini biliyorum. Eleme turu iki maçtan oluşuyor. Rakibimiz güçlü, kolay olmayacak. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Taraftarlar bilmeli ki eğer bir kupa varsa biz her zaman o kupa için oynayacağız. Ne olursa olsun, hedefimiz her zaman onu kazanmaktır. Ve bu kupa çok önemli.

Takımda eksiklerinin olduğunu belirten Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

Hiç merak etmeyin, Olympiakos'a karşı 11 kişi sahada olacağız. Kadroda bazı eksikliklerimiz var ama hepimiz bunları telafi etmeye çalışıyoruz. Ama bir insan olarak buraya mazeret üretmeye değil, elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve kazanmaya geldim. Eksiklerimiz var, takımdan bunu nasıl çözebileceğimizi görmeye çalışıyoruz. Kim oynarsa oynasın kazanmak için her şeyini vereceğinden şüphem yok.

Fatih Terim, Yunanca konuştu

Öte yandan Fatih Terim'in basın toplantısında Yunanca konuşması sosyal medyaya damgasını vurdu.

Terim'in, Yunan halkının her türlü kutlamada imdadına yetişen, "Mutlu yıllar" anlamına gelen "Hronia Polla" demesi dikkat çekti.