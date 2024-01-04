ensonhaber.com

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile çıktığı ilk maçta PAS Giannina'yı 2-0 mağlup etti.

Ligin 16. haftasında PAS Giannina'yı konuk eden Panathinaikos'a galibiyeti, 25. dakikada Fotis Ioannidis ve 48. dakikada Tonny Vilhena'nın golleri getirdi.

Lider PAOK'un ardından ikinci sırada yer alan Panathinaikos, puanını 37'ye yükseltirken, 9 puanlı PAS Giannina son sırada kaldı.

"Maça imzasını attı"

Öte yandan mücadelenin son dakikalarında kendisine doğru gelen topa klas bir hareketle cevap veren Terim, sosyal medyaya damgasını vurdu.

TV 8,5 spikeri de "Fatih Hoca imzasını attı." diyerek yıllar önce Arsenal-Galatasaray maçında yapılan benzer hareketi hatırlattı.

"Yolumuza devam edeceğiz"

70 yaşındaki çalıştırıcı, maç sonu açıklamalarda bulundu. Terim, daha iyi olacaklarını söyledi.

Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Oyuncuları gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. İyi bir başlangıç yaptık ve her maç daha iyiye gideceğiz. Kısa bir süredir buradayım ama buna rağmen oyuncularım iyi oynadı. Golün peşinden gittik ve golü bulduk. Önemli bir 3 puan kazandık. Panathinaikos taraftarları bu akşam mutlu olmalı. Biz, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz.