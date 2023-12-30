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Yunanistan Süper Lig takımlarından Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, resmi sözleşmeye imza atmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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İtalyanca konuştu

Başarılı hoca, röportajın başında İtalyanca olarak, "Bu benim ilk röportajım. Bu yüzden Türkçe konuşacağım." ifadelerini kullandı.

Terim'in İtalyanca konuşması, her zaman olduğu gibi sosyal medyada gündem oldu.

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