Fatih Terim İtalyancası! Yunanistan'da da kendisinden söz ettirdi Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, Yunanistan basınıyla tanıştığı toplantıda İtalyanca konuştu.

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ensonhaber.com

Yunanistan Süper Lig takımlarından Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, resmi sözleşmeye imza atmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İtalyanca konuştu

Başarılı hoca, röportajın başında İtalyanca olarak, "Bu benim ilk röportajım. Bu yüzden Türkçe konuşacağım." ifadelerini kullandı.

Terim'in İtalyanca konuşması, her zaman olduğu gibi sosyal medyada gündem oldu.