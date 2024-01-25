Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk yenilgisini aldı

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Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında Panathinaikos, Atromitos'u ağırladı.
Eski Galatasaraylı Sasa Ilıc'in çalıştırdığı konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanarak rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
Panathinaikos'un tek sayısını 11. dakikada Aitor kaydederken Atromitos'un gollerini 25. dakikada Karol Angielski ve 42. dakikada Denzel Jubitana attı.
Fatih Terim ilk kez yenildi
Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk yenilgisini yaşadı.
Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydın ve Trabzonspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, ilk 11'de sahaya çıktı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 31 Ocak Çarşamba günü oynanacak.
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