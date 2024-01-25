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Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk yenilgisini aldı

Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk yenilgisini aldı Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Atromitos'a 2-1 mağlup oldu.