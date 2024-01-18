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Fatih Terim, Samet Akaydin'i santrforda oynattı

Fatih Terim, Samet Akaydin'i santrforda oynattı Panathinaikos'un Olympiakos'u penaltılarla elediği Yunanistan Kupası'nda ilginç bir an yaşandı. Yunan ekibinin Fenerbahçe'den transfer ettiği Samet Akaydin, kendi bölgesi olan stoperde değil santrforda oynadı.