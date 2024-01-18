Fatih Terim, Samet Akaydin'i santrforda oynattı

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında deplasmanda Olympiakos'a penaltılarda 7-6 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi.
Samet santrfor oynadı
Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sonuçlandı. Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Samet Akaydin, 106. dakikada sakatlanan forvet Sporar'ın yerine oyuna dahil oldu.
Sakatlık nedeniyle Panathinaikos'ta hücum oyuncusu kalmayınca, Samet Akaydin oyunda olduğu sürede forvet pozisyonunda oynadı.
Hatırlanacağa üzere Terim, Galatasaray'da hocalık yaptığı zaman da gole ihtiyacı olduğunda stoper Ryan Donk'u santrfora alarak gol arıyordu.
Penaltılarda tur geldi
Uzatma bölümündeki iki devrede de gol sesi çıkmayınca karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi. Panathinaikos'ta Mladenovic, Olympiakos'ta ise Carvalho ve Camara penaltılarda golü bulamayan isimler oldu.
Penaltı atışları sonucunda rakibine 7-6 üstünlük kuran yeşil-beyazlı takım, ezeli rakibini kupanın dışında bırakırken çeyrek final biletini de aldı.
Hiç kaybetmedi
Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. Deneyimli çalıştırıcı, kupada oynadığı Olympiakos'u da 2 maçın ardından saf dışı bıraktı. Fatih Terim 5 maçta henüz yenilgi yüzü görmedi.
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