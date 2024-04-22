Fatih Terim'den olay açıklama: Bizim yanımızdakiler devrilmez Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Lamia'yı 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Yunanistan'da şampiyonluk yarışı devam ediyor...

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Lamia'yı 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yaptı.

"Yanımızdakiler devrilmez"

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Bizim yanımızdakiler devrilmez. Bugünkü maç bizim açımızdan 3 puanın öncelik olduğu bir maçtı. Bunu farklı sonuçla aldığımız için mutluyuz." dedi.

"Atmosferden memnunum"

Deneyimli çalıştırıcı, ayrıca şunları söyledi: