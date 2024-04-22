Fatih Terim'den olay açıklama: Bizim yanımızdakiler devrilmez

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Yunanistan'da şampiyonluk yarışı devam ediyor...
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Lamia'yı 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yaptı.
"Yanımızdakiler devrilmez"
Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Bizim yanımızdakiler devrilmez. Bugünkü maç bizim açımızdan 3 puanın öncelik olduğu bir maçtı. Bunu farklı sonuçla aldığımız için mutluyuz." dedi.
"Atmosferden memnunum"
Deneyimli çalıştırıcı, ayrıca şunları söyledi:
Her maç bizim için final. Bu maçtan önce en önemli maç Lami'ydi. Şimdi en önemli maç AEK. Kulübümüz, taraftarımız, çalışanlarımız ve tüm Panathianikoslular bir araya geldiği zaman hedeflerimize daha rahat koşabiliriz. Taraftarımızın yarattığı atmosferden çok memnunum. Onlara da teşekkür ediyorum.
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