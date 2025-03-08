Fatih Terim'in Al Shabab'ı, Ronaldo'lu Al-Nassr'la yenişemedi

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Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 24. haftasında Al-Nassr ile Al-Shabab karşı karşıya geldi.

GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN YOK

Gol düellosuna sahne olan mücadelede kazanan çıkmadı ve iki ekip sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Al-Nassr'da Abdulhakim Al Fatil, 52. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibinin gollerini Ayman Yahya ve Cristiano Ronaldo kaydetti.

AL-SHABAB YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab'ın gollerini ise Abderazak Hamdallah ve Mohammed Al Shwirekh attı.

Bu beraberliğin ardından Al-Nassr puanını 48'e, Al-Shabab ise 40'a yükseltti. Al-Shabab, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.