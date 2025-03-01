Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Damac'ı mağlup etti
Haber Merkezi

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında Al Shabab, Damac'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Fatih Terim'in takımına galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Cristian Guanca ile 83. dakikada Al Shwirekh kaydetti.

PUANINI 39 YAPTI

Bu sonuçla puanını 39 yaparak 6. sırada yer alan Al Shabab, ligdeki bir sonraki maçında Al Nassr deplasmanına gidecek.

24 puanla 13. sırada kalan Damac ise deplasmanda Al Taawon ile karşılaşacak.

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Göktürk Sönmez
Editor