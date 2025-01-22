Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab deplasmanda El İttihad'a kaybetti

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Suudi Arabistan Pro Lig'nin 16. haftasında El İttihad, Al Shabab'ı ağırladı.

Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başaran El İttihad'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Al Obod ile 45+3. dakikada Karim Benzema attı.

Al Shabab'ın tek sayısını 45+5'te Haroune Camara kaydetti.

Fatih Terim, bu sonuçla 25 puanda kalan Al Shabab'ın başında çıktığı 3. lig maçında 2. yenilgisini yaşadı.

Laurent Blanc'ın çalıştırdığı El İttihad ise ligde 14. galibiyetini alarak 43 puana yükseldi ve zirve mücadelesini sürdürdü.

"BOLU'DAKİ FACİA HEPİMİZİ DERİNDEN ETKİLEDİ"

Fatih Terim, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar için üzüntüsünü dile getirdi.

Terim, Bolu'daki yangından dolayı büyük bir üzüntü yaşadıklarını aktararak, "Bolu'daki facia hepimizi derinden etkiledi, insan bu gibi anlarda ne diyeceğini bilemiyor. İçinde bulunduğumuz derin çaresizlikten dolayı çok üzgünüm, öfkeliyim, yapabileceğimiz tek şey şu an için bu gibi felaketlerin artık son bulmasını dilemek. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Kalbim, bu felaketten etkilenen herkesle birlikte. Geride kalanlara sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Cidde'de El İttihad'a karşı oynamanın zor olduğunu vurgulayan Terim, "Rakibimizi aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Golü bulduğumuz ana kadar iyi olduğumuzu söyleyemem, golden sonra daha cesur oynadık. Özellikle ikinci yarının ilk bölümünde. Biz oynayan bir takım olmak istiyoruz. Kazanırken de kaybederken de bunu kendi oyunumuzu oynayarak yapmayı amaçlıyoruz. Bugün Shwirekh, Musab ve Carrasco’dan yoksun oynadık. Maç kadromuzu genç takımdan yaptığımız takviyelerle tamamlayabildik. Bu bizim için hiçbir zaman bahane olmayacak, bugün de sahaya 11 kişi çıktık ve tüm oyuncuların en iyisini yapmak adına uğraştığını gördüm, bu benim için mutluluk verici. Nisan ayında buraya tekrar geleceğiz, umarım o zaman daha fazla opsiyonumuzun bulunduğu bir kadroya sahip oluruz. Hem aramıza katılacak olan yeni arkadaşlarımız hem de sakatlıktan dönecek olan arkadaşlarımızla birlikte. Zamanla daha iyi olacağız, iyi oyunumuzun sürelerini artıracağız" ifadelerini kullandı.