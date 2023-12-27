Fatih Terim'in Panathinaikos'tan alacağı maaş Panathinaikos'la 1.5 senelik sözleşmeye imza atan Fatih Terim'in 1.5 yılda 1.35 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

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Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, uzun zaman sonra ilk kez yurt dışında bir takımla anlaşma sağladı.

Panathinaikos'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli teknik adam, Atina'ya giderek iddialı açıklamalarda bulunmuştu.

1.5 yılda 1.35 milyon euro kazanacak

Yunan basınına göre; 1.5 yıllığına Panathinaikos ile el sıkışan Fatih Terim, Başkent ekibinden yıllık 900 bin euro; toplamda ise 1.35 milyon euro maaş alacak.

3. kez yurt dışında

Daha önce iki kez yurt dışında takım çalıştıran Fatih Terim, 3. seferine çıkıyor. 2000-2001 sezonunda Fiorentina'nın başına geçen Terim, burada gösterdiği performans ile taraftarın gönlünü fethederken takımını İtalya Kupası'nda finale kadar çıkardı. Ancak sonrasında başkan Cecchi Gori ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından istifa etmişti.

Bir sonraki yıl ise Milan'la el sıkışan deneyimli çalıştırıcı, 14 maçta 8 galibiyetle yoluna devam ederken görevden alınmıştı.

Fatih Terim'in ekibinde kimler var?

Fatih Terim'in ekibinde Necati Ateş, Tuğberk Tanrıvermiş ve Mert Çetin de yer alacak. Hoca ve ekibi hemen mesaye başlayacak.