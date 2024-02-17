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Fatih Terim'in Panathinaikos'u 1 puana razı oldu

Fatih Terim'in Panathinaikos'u 1 puana razı oldu Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 23. haftasında konuk ettiği Lamia ile 2-2 berabere kaldı.