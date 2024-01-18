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Fatih Terim'in Panathinaikos'u ezeli rakibi Olympiakos'u saf dışı bıraktı

Fatih Terim'in Panathinaikos'u ezeli rakibi Olympiakos'u saf dışı bıraktı Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu rövanş maçında konuk olduğu Olympiakos'a penaltılarda 7-6 üstünlük kurdu ve çeyrek finale yükseldi.