Fatih Terim'in Panathinaikos'u galibiyeti uzatmada kaçırdı Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 18. haftasında konuk olduğu AEK ile 90+6'da yediği golle 2-2 berabere kaldı.

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Yunanistan Süper Ligi'nin 18. haftasında AEK, Panathinaikos'u ağırladı.

Mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Galibiyet uzatmada kaçtı

Konuk ekibin gollerini 31'de Tin Jedvaj ile 66'da Willian Arao atarken ev sahibinin sayılarını 24 ve 90+6'da (P) Levi Garcia kaydetti.

Bu sonuçla puanını 41 yapan ve liderliği averajla PAOK'a kaptıran Panathinaikos ligdeki bir sonraki maçında Asteras Tripolis'i konuk edecek.

39 puana yükselerek zirve yarışını sürdüren AEK ise Atromitos deplasmanına gidecek.